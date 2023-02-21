Пет-экскурсия «Городские усадьбы вокруг Новой Голландии»

Приглашаем на пет-экскурсию «Городские усадьбы вокруг Новой Голландии» .

Санкт-Петербург - город, который невозможно узнать полностью, ведь каждый раз он будет открываться для Вас с новой стороны.

Хотите узнать больше об одном из красивейших районов города на Неве - Новой Голландии? Приглашаем Вас и питомца на нашу прогулку, которая состоится 26 февраля!

Вы сможете:

1. Узнать о Николаевском дворце и его владельцах: великих князьях и княгинях, их званиях и титулах, положении и роли в обществе.

2. Познакомиться с историей развития района.

3. Заглянуть во двор дворца Бобринских, узнать историю их рода.

4. Узнать о доходном доме и особняке архитектора Шретера, выполненного в кирпичном стиле.

5. Увидеть дворец Великой княгини Ксении Александровны, родной сестры Николая Второго, послушать о семейных дрязгах в эмиграции.

Не забудьте одеть себя и питомца потеплее!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено!

Когда: 26 февраля.

Где: на площади Труда у ворот Николаевского дворца.

Время: 14.00.