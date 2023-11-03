Пет-экскурсия «Городские усадьбы вокруг Новой Голландии»
03.11.2023
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Приглашаем на пет-экскурсию «Городские усадьбы вокруг Новой Голландии» .
Хотите узнать больше об одном из красивейших районов города на Неве - Новой Голландии? Приглашаем Вас и питомца на нашу прогулку, которая состоится 6 ноября!
Вы сможете:
- Узнать о Николаевском дворце и его владельцах: великих князьях и княгинях, их званиях и титулах, положении и роли в обществе.
- Познакомиться с историей развития района.
- Заглянуть во двор дворца Бобринских, узнать историю их рода.
- Узнать о доходном доме и особняке архитектора Шретера, выполненного в кирпичном стиле.
- Увидеть дворец Великой княгини Ксении Александровны, родной сестры Николая Второго, послушать о семейных дрязгах в эмиграции.
Не забудьте одеть себя и питомца потеплее!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.