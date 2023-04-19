Пет-экскурсия «Городские усадьбы и дворцы по берегам Фонтанки»

Приглашаем на пет-экскурсию «Городские усадьбы и дворцы по берегам Фонтанки» в Санкт-Петербурге!

История Санкт-Петербурга — это то, что невозможно изучить до конца. Этот непредсказуемый город каждый раз будет открываться для его поклонников по-новому, и в этом его очарование. А Вы хотите вместе с питомцем пройтись по берегам Фонтанки, чтобы потом рассказывать знакомым, что это не только любимое место Чижика-Пыжика, но и настоящий кладезь истории?

22 апреля в 16:00 приглашаем Вас на пет-экскурсию «Городские усадьбы и дворцы по берегам Фонтанки».

Вы увидите:

1. Первый дворец на Невском — Аничков дворец. Узнаете историю первых владельцев — Алексея Разумовского и Григория Потемкина.

2. Дворец Белосельских-Белозерских. Почему именно он считается последним дворцом на Невском?

3. Особняк Графини Карловой как загородную дачу.

4. Дворец Шереметевых. Познакомитесь историей Екатерины I и Параши Жемчуговой.

5. Дворец Нарышкиных-Шуваловых и его владельцев, узнаете, как он используется в настоящее время.

Дата: 22 апреля.

Время: 16:00.

Место встречи: ст. метро «Невский проспект», угол пересечения Невского пр-та и ул. Садовая.