Пет-экскурсия для маленьких пет-родителей

Прощаемся со школьными уроками до осени, приветствуем каникулы! И если Ваш ребёнок проводит их вместе со своим питомцем – то урок продолжается, и это – один из самых важных уроков. Урок ответственности, любви и заботы. Предлагаем сделать это «обучение» увлекательным и приглашаем Вас и Ваших детей с их хвостиками на пет-экскурсии по удивительным городам: Нижнему Новгороду, Волгограду, Воронежу и Ярославлю!

Нижний Новгород

Когда: 1 июня.

Во сколько: 13:00.

Продолжительность: 1 час.

Где: у памятника Чкалова (напротив Верхневолжская набережная, дом 2).



Вы узнаете:

1. Дома каких купцов стоят на Верхне-Волжской набережной, и чем они прославились в Нижнем Новгороде.

2. Какие памятники известным людям находятся на этой улице, и как они связаны с нашим городом.

3. Как раньше выглядела набережная, и как Николай I изменил наш город.

4. В честь кого назван Александровский сад, и кто такой «сталинский сокол».

5. Откуда пошел первый радио-сигнал, и что нарисовано на картине Маковского.

6. А также Вы полюбуетесь чудесными видами на Волгу и заречные дали и многое другое.



Волгоград

Когда: 1 июня.

Во сколько: 10:00.

Продолжительность: 1 час.

Где: у ресторана Маяк на Центральной набережной (Набережная 62-й армии, 1 а).



Вы узнаете:

1. Когда и почему возник наш город.

2. О бронекатере 13.

3. О детской железной дороге.

4. Александре Пахмутовой и ее любимцах.

5. О подвиге собак-подрывниках и других животных во время ВОВ.

6. О первом послевоенном памятнике г. Волгограда.

7. О конфетной фабрике города.



Воронеж

Когда: 1 июня.

Во сколько: 11:00.

Продолжительность: 1 час.

Где: парк «Орленок», у памятника Троепольскому.

Вы узнаете:

1. Как появился город Воронеж.

2. Царь Пётр 1 и его любимцы. Чего не было в Русском государстве до Петра Великого.

3. Почему родина археологии в России – Воронежская земля.

4. Жили у бабуси боевые гуси – древняя Русская забава.

5. Подвиги детей в годы Великой Отечественной войны.

Ярославль

Во Всемирный День Детей маленьких ярославцев и их четвероногих друзей ожидает увлекательная экскурсионная квест-прогулка по историческому центру города. Мы пройдём медвежьими тропами Ярославля, разгадаем все тайны и увидим место основания древнего города.

Когда: 1 июня.

Во сколько: 13:00.

Продолжительность: 1 час.

Где: площадь Волкова (площадка у башни и камня городам-побратимам).

Вы узнаете:

1. Почему Ярославль самый медвежий город России.

2. Что такое медвежий овраг и, где в Ярославле медвежий угол.

3. Куда в городе делись оборонительные стены и Кремль.

4. Как медведь появился на гербе города.

5. И каких собак любил великого русский поэт Некрасов.

Ожидается тёплая погода, не забудьте взять воду для себя и своего хвостика. До встречи!