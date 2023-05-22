Пет-экскурсия для маленьких пет-родителей
Прощаемся со школьными уроками до осени, приветствуем каникулы! И если Ваш ребёнок проводит их вместе со своим питомцем – то урок продолжается, и это – один из самых важных уроков. Урок ответственности, любви и заботы. Предлагаем сделать это «обучение» увлекательным и приглашаем Вас и Ваших детей с их хвостиками на пет-экскурсии по удивительным городам: Нижнему Новгороду, Волгограду, Воронежу и Ярославлю!
Нижний Новгород
Когда: 1 июня.
Во сколько: 13:00.
Продолжительность: 1 час.
Где: у памятника Чкалова (напротив Верхневолжская набережная, дом 2).
Вы узнаете:
1. Дома каких купцов стоят на Верхне-Волжской набережной, и чем они прославились в Нижнем Новгороде.
2. Какие памятники известным людям находятся на этой улице, и как они связаны с нашим городом.
3. Как раньше выглядела набережная, и как Николай I изменил наш город.
4. В честь кого назван Александровский сад, и кто такой «сталинский сокол».
5. Откуда пошел первый радио-сигнал, и что нарисовано на картине Маковского.
6. А также Вы полюбуетесь чудесными видами на Волгу и заречные дали и многое другое.
Волгоград
Когда: 1 июня.
Во сколько: 10:00.
Продолжительность: 1 час.
Где: у ресторана Маяк на Центральной набережной (Набережная 62-й армии, 1 а).
Вы узнаете:
1. Когда и почему возник наш город.
2. О бронекатере 13.
3. О детской железной дороге.
4. Александре Пахмутовой и ее любимцах.
5. О подвиге собак-подрывниках и других животных во время ВОВ.
6. О первом послевоенном памятнике г. Волгограда.
7. О конфетной фабрике города.
Воронеж
Когда: 1 июня.
Во сколько: 11:00.
Продолжительность: 1 час.
Где: парк «Орленок», у памятника Троепольскому.
Вы узнаете:
1. Как появился город Воронеж.
2. Царь Пётр 1 и его любимцы. Чего не было в Русском государстве до Петра Великого.
3. Почему родина археологии в России – Воронежская земля.
4. Жили у бабуси боевые гуси – древняя Русская забава.
5. Подвиги детей в годы Великой Отечественной войны.
Ярославль
Во Всемирный День Детей маленьких ярославцев и их четвероногих друзей ожидает увлекательная экскурсионная квест-прогулка по историческому центру города. Мы пройдём медвежьими тропами Ярославля, разгадаем все тайны и увидим место основания древнего города.
Когда: 1 июня.
Во сколько: 13:00.
Продолжительность: 1 час.
Где: площадь Волкова (площадка у башни и камня городам-побратимам).
Вы узнаете:
1. Почему Ярославль самый медвежий город России.
2. Что такое медвежий овраг и, где в Ярославле медвежий угол.
3. Куда в городе делись оборонительные стены и Кремль.
4. Как медведь появился на гербе города.
5. И каких собак любил великого русский поэт Некрасов.
Ожидается тёплая погода, не забудьте взять воду для себя и своего хвостика. До встречи!