Приглашаем на пет-экскурсию «Ансамбль Михайловского замка» Санкт-Петербурге!

Когда: 10 июня.

Во сколько: 18:00.



Кажется, мы никогда не устанем повторять, насколько интересен Санкт-Петербург. Ещё бы, ведь его история настолько многогранна и удивительна, что каждый раз не перестаешь восхищаться ею.

На нашей новой пет-экскурсии поговорим о дворцовых интригах, переворотах и покушениях! Вам интересно? Скорее регистрируйтесь!

Вы узнаете:

- Много нового о личности первого российского императора, его дочери Елизавете и ее деревянном летнем дворце.

- Подробности свержения Петра III и причины его смерти через три дня после переворота.

- Почему Павел Первый всю жизнь боялся покушений и не желал жить в Зимнем дворце.

- Историю строительства Михайловского замка и увидите место, где было совершено убийство Павла I.

Ждём Вас!

Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна!