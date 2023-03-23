Приглашаем на пет-бранч!
Весеннее солнце с каждым днем греет все сильнее и призывно зовет гулять. Но чем заняться, если снежные тропинки растаяли, а в парках много воды?
Приглашаем провести воскресное утро в кругу единомышленников и владельцев четвероногих друзей на Пет-бранче, организованном Четыре Лапы совместно с кафе «Культурный Код».
Вас ждёт:
1. Вкусный кофе и комплимент от «Культурный Код».
2. Возможность задать вопрос ветеринарному эксперту компании Четыре Лапы Артему Демину.
3. Угощения для хвостиков, дегустация корма и приятные подарки.
4. Живое общение с пет-родителями.
Когда: 26 марта.
Во сколько: 11:00.
Стоимость: 500 рублей (оплата на месте в кафе «Культурный Код»).
Регистрация обязательна!