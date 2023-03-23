Приглашаем на пет-бранч!

Весеннее солнце с каждым днем греет все сильнее и призывно зовет гулять. Но чем заняться, если снежные тропинки растаяли, а в парках много воды?

Приглашаем провести воскресное утро в кругу единомышленников и владельцев четвероногих друзей на Пет-бранче, организованном Четыре Лапы совместно с кафе «Культурный Код».

Вас ждёт:

1. Вкусный кофе и комплимент от «Культурный Код».

2. Возможность задать вопрос ветеринарному эксперту компании Четыре Лапы Артему Демину.

3. Угощения для хвостиков, дегустация корма и приятные подарки.

4. Живое общение с пет-родителями.

Когда: 26 марта.

Во сколько: 11:00.

Стоимость: 500 рублей (оплата на месте в кафе «Культурный Код»).

Регистрация обязательна!