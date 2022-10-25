Приглашаем на «Парад питомцев» в Москве!

Последние выходные октября станут самыми яркими и запоминающимися, ведь мы приглашаем Вас и Вашего любимца на «Парад питомцев» - вечеринку, организованную совместно с сетью ТРЦ «Место встречи». Наш праздник пройдет 29 и 30 октября сразу на 4 площадках!

Мы подготовили развлечения для всей семьи! И, конечно, в этот день не обойдется без Вашей любимой красной ковровой дорожки, на которой Ваш питомец точно почувствует себя звездой!

Придумайте для него стильный образ! А если у Вас уже есть одежда или аксессуары из ассортимента Четыре Лапы, питомец может продемонстрировать и их! Нет времени на подготовку? Приходите на вечеринку и обратитесь к нашим консультантам, которые помогут подобрать для четвероногого наряд на этот вечер. А если Вы поймете, что выбранный образ будто бы создан именно для Вашего любимца, то у Вас будет возможность приобрести наряд!

Также Вас ждут:

1. Консультации грумера, который не только даст рекомендации по уходу за внешним видом питомца, но и раскрасит его шерсть яркими мелками - для дополнения образа.

2. Мастер-классы для самых маленьких.

3. Подарки от Четыре Лапы.

Ждем Вас!

Где и когда:

Место встречи «Высота», 29 октября с 13:00 до 15:00, ул. Юных Ленинцев, д. 52.

Место встречи «Ангара», 30 октября с 13:00 до 15:00, Чонгарский бульвар, д. 7.

Место встречи «Будапешт», 30 октября с 15:00 до 17:00, ул. Лескова, д. 14.

Место встречи «Байконур», 30 октября с 12:00 до 14:00, ул. Декабристов д. 17.