«Парад питомцев» в Москве
Приглашаем на «Парад питомцев» в Москве!
Последние выходные октября станут самыми яркими и запоминающимися, ведь мы приглашаем Вас и Вашего любимца на «Парад питомцев» - вечеринку, организованную совместно с сетью ТРЦ «Место встречи». Наш праздник пройдет 29 и 30 октября сразу на 4 площадках!
Мы подготовили развлечения для всей семьи! И, конечно, в этот день не обойдется без Вашей любимой красной ковровой дорожки, на которой Ваш питомец точно почувствует себя звездой!
Придумайте для него стильный образ! А если у Вас уже есть одежда или аксессуары из ассортимента Четыре Лапы, питомец может продемонстрировать и их! Нет времени на подготовку? Приходите на вечеринку и обратитесь к нашим консультантам, которые помогут подобрать для четвероногого наряд на этот вечер. А если Вы поймете, что выбранный образ будто бы создан именно для Вашего любимца, то у Вас будет возможность приобрести наряд!
Также Вас ждут:
1. Консультации грумера, который не только даст рекомендации по уходу за внешним видом питомца, но и раскрасит его шерсть яркими мелками - для дополнения образа.
2. Мастер-классы для самых маленьких.
3. Подарки от Четыре Лапы.
Ждем Вас!
Где и когда:
Место встречи «Высота», 29 октября с 13:00 до 15:00, ул. Юных Ленинцев, д. 52.
Место встречи «Ангара», 30 октября с 13:00 до 15:00, Чонгарский бульвар, д. 7.
Место встречи «Будапешт», 30 октября с 15:00 до 17:00, ул. Лескова, д. 14.
Место встречи «Байконур», 30 октября с 12:00 до 14:00, ул. Декабристов д. 17.