Парад французских бульдогов
Вы – пет-родитель кого-то маленького, хрюкающего и сопящего? Или просто поклонник этих милейших пёсо-хрюшек? В таком случае спешим пригласить Вас на Парад французских бульдогов!
Когда: 15 июля
Где: г. Москва, ул. Делегатская, д.3, стр.1, внутренний двор Всероссийского музея декоративного искусства (усадьба графа Остермана)
Во сколько: с 11:00 до 18:00
Уже в эту субботу самые модные и яркие французские бульдоги покажут себя во всей красе, торжественно пройдут по красной ковровой дорожке, искупаются в собачьем бассейне, попробуют себя в аджилити, а мы, совместно с группой помощи французским бульдогам @frenchbull_help, порадуем их интересной программой и приятными призами!
Вас ждут:
- буль-маркет;
- освежающий дог-бассейн, лаунж-зона, дог-бар, аджилити-площадка;
- парад выдающихся представителей буль-семейства;
- благотворительная лотерея.
Вход на мероприятие свободный.
Участие в параде платное. Необходима регистрация и оплата.
До буль-встречи!