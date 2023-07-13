Вы – пет-родитель кого-то маленького, хрюкающего и сопящего? Или просто поклонник этих милейших пёсо-хрюшек? В таком случае спешим пригласить Вас на Парад французских бульдогов!

Когда: 15 июля

Где: г. Москва, ул. Делегатская, д.3, стр.1, внутренний двор Всероссийского музея декоративного искусства (усадьба графа Остермана)

Во сколько: с 11:00 до 18:00



Уже в эту субботу самые модные и яркие французские бульдоги покажут себя во всей красе, торжественно пройдут по красной ковровой дорожке, искупаются в собачьем бассейне, попробуют себя в аджилити, а мы, совместно с группой помощи французским бульдогам @frenchbull_help, порадуем их интересной программой и приятными призами!

Вас ждут:

буль-маркет;

освежающий дог-бассейн, лаунж-зона, дог-бар, аджилити-площадка;

парад выдающихся представителей буль-семейства;

благотворительная лотерея.

Вход на мероприятие свободный.

Участие в параде платное. Необходима регистрация и оплата.

До буль-встречи!