Отмечаем дни рождения наших магазинов и дарим скидки!

Приглашаем Вас 11 февраля на дни рождения магазинов Четыре Лапы и дарим скидку 10% на весь ассортимент.

Реутов, шоссе Носовихинское, д.45, ТЦ «Реутов-Парк»



Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.7, ТЦ «Манго»



Орел, шоссе Кромское, д.4, ТЦ «Мега-Гринн»



Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12, ТРЦ «Парк»



Москва, Некрасовка, ул. Рождественская, д.11

Зеленоград, корп.1104, ТЦ «Ольга»



Ленинский р-н, с. Молоково, б-р Ново-Молоковский, д.12

Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д.64, корп. 1, стр. 1

Калуга, ул. Кирова, д.20, ТЦ «Галерея»



С 12 февраля по 19 февраля 2023 года будет действовать промокод promo10 на скидку 10%.

Приходите всей семьёй и обязательно берите с собой питомцев. И не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!

Ждем Вас.