Отмечаем дни рождения наших магазинов и дарим скидки!
09.02.2023
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Приглашаем Вас 11 февраля на дни рождения магазинов Четыре Лапы и дарим скидку 10% на весь ассортимент.
- Реутов, шоссе Носовихинское, д.45, ТЦ «Реутов-Парк»
- Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.7, ТЦ «Манго»
- Орел, шоссе Кромское, д.4, ТЦ «Мега-Гринн»
- Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12, ТРЦ «Парк»
- Москва, Некрасовка, ул. Рождественская, д.11
- Зеленоград, корп.1104, ТЦ «Ольга»
- Ленинский р-н, с. Молоково, б-р Ново-Молоковский, д.12
- Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д.64, корп. 1, стр. 1
- Калуга, ул. Кирова, д.20, ТЦ «Галерея»
С 12 февраля по 19 февраля 2023 года будет действовать промокод promo10 на скидку 10%.
Приходите всей семьёй и обязательно берите с собой питомцев. И не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!
Ждем Вас.