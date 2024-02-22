Открытый урок с зоопсихологом в Воронеже
22.02.2024
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Приглашаем на открытый урок с зоопсихологом в Воронеже.
24 февраля зоопсихолог Роман Марков расскажет и продемонстрирует, как правильно отрабатывать с собакой комплекс упражнений «сидеть», «лежать», «ждать».
При правильном применении данный комплекс:
- Успокоит собаку в некоторых ситуациях.
- Научит ее быть внимательной.
- Поможет выстроить иерархию, отучит питомца скулить дома, прыгать на одежду.
Также Роман ответит на все интересующие Вас вопросы.
Ждём на открытом уроке воронежцев и гостей города!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.