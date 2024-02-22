Приглашаем на открытый урок с зоопсихологом в Воронеже.

24 февраля зоопсихолог Роман Марков расскажет и продемонстрирует, как правильно отрабатывать с собакой комплекс упражнений «сидеть», «лежать», «ждать».

При правильном применении данный комплекс:

Успокоит собаку в некоторых ситуациях.

Научит ее быть внимательной.

Поможет выстроить иерархию, отучит питомца скулить дома, прыгать на одежду.

Также Роман ответит на все интересующие Вас вопросы.

Ждём на открытом уроке воронежцев и гостей города!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.