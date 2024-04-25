Открытие теплого сезона в г. Жуковский
25.04.2024
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Друзья! Первого мая погода обещает быть теплой, солнечной, и мы приглашаем вас на Открытие Теплого Сезона в городе Жуковском.
Планируется много интересного для вас, ваших друзей, близких и, конечно, питомцев – давайте вместе радоваться отступлению холодов!
Компания Четыре Лапы подготовила для вас увлекательные активности:
- Беспроигрышная лотерея с подарками для питомцев.
- Мастер-класс по твистингу (фигуры из воздушных шаров).
- Совместная большая граффити-картина.
Еще Вас будут ждать:
- 12.00-16.00 - Ярмарка изделий ручной работы.
- 12.00-16.00 - Творческие мастер-классы.
- 12.00-16.00 - Фотовыставка жуковских фотографов.
- 12.00-12.30 - Иллюзион-шоу.
- 12.30-13.30 - Театрализованное интерактивное представление.
- 13.30-14.00 - Шоу мыльных пузырей.
- 14.00-15.00 - Концерт творческих коллективов.
- 15.00-15.30 - Танцевальная тренировка «Salsation».
- 15.30-16.00 - Дискотека.
Вход свободный, участие в активностях бесплатное.
Ждем вас!