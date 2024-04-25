Открытие теплого сезона в г. Жуковский

25.04.2024
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Друзья! Первого мая погода обещает быть теплой, солнечной, и мы приглашаем вас на Открытие Теплого Сезона в городе Жуковском.

Планируется много интересного для вас, ваших друзей, близких и, конечно, питомцев – давайте вместе радоваться отступлению холодов!

Компания Четыре Лапы подготовила для вас увлекательные активности:

  • Беспроигрышная лотерея с подарками для питомцев.
  • Мастер-класс по твистингу (фигуры из воздушных шаров).
  • Совместная большая граффити-картина.

Еще Вас будут ждать:

  • 12.00-16.00 - Ярмарка изделий ручной работы.
  • 12.00-16.00 - Творческие мастер-классы.
  • 12.00-16.00 - Фотовыставка жуковских фотографов.
  • 12.00-12.30 - Иллюзион-шоу.
  • 12.30-13.30 - Театрализованное интерактивное представление.
  • 13.30-14.00 - Шоу мыльных пузырей.
  • 14.00-15.00 - Концерт творческих коллективов.
  • 15.00-15.30 - Танцевальная тренировка «Salsation».
  • 15.30-16.00 - Дискотека.

Вход свободный, участие в активностях бесплатное.

Ждем вас!