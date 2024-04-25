Открытие теплого сезона в г. Жуковский

Друзья! Первого мая погода обещает быть теплой, солнечной, и мы приглашаем вас на Открытие Теплого Сезона в городе Жуковском.

Планируется много интересного для вас, ваших друзей, близких и, конечно, питомцев – давайте вместе радоваться отступлению холодов!

Компания Четыре Лапы подготовила для вас увлекательные активности:

Беспроигрышная лотерея с подарками для питомцев.

Мастер-класс по твистингу (фигуры из воздушных шаров).

Совместная большая граффити-картина.

Еще Вас будут ждать:

12.00-16.00 - Ярмарка изделий ручной работы.

12.00-16.00 - Творческие мастер-классы.

12.00-16.00 - Фотовыставка жуковских фотографов.

12.00-12.30 - Иллюзион-шоу.

12.30-13.30 - Театрализованное интерактивное представление.

13.30-14.00 - Шоу мыльных пузырей.

14.00-15.00 - Концерт творческих коллективов.

15.00-15.30 - Танцевальная тренировка «Salsation».

15.30-16.00 - Дискотека.

Вход свободный, участие в активностях бесплатное.

Ждем вас!