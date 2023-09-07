Открытие площадки для выгула собак в г. Жуковском

Радостная новость для собак и их пет-родителей города Жуковский!

Мы знаем, как необходима для собак умственная и физическая нагрузка, как важно погулять иногда без поводка, пообщаться с сородичами и побегать вдоволь. В связи с этим Четыре Лапы совместно с администрацией города Жуковский решили сделать подарок любимому городу и построили новую эко-площадку для выгула собак!

Нам очень хотелось сделать площадку максимально полезной не только для её посетителей, но и для природы, поэтому в этом году мы установили 10 контейнеров для сбора упаковок от сухих кормов и, благодаря Вам, было собрано и отправлено на переработку 156 кг упаковок, из которых были изготовлены 7 эко-снарядов для новой кинологической площадки!

На ней также установлена специальная урна с биоразлагаемыми пакетиками для уборки за питомцами, чтобы Ваши прогулки были комфортными не только для Вас, но и для окружающей среды.



На площадке установлены:

горка;

качель;

бум

туннель;

барьер;

два подиума.

Ждём всех желающих с 7 сентября в любое время!

Использование площадки бесплатное!

Адрес площадки: г. Жуковский, Московская площадь, д.1, пл. Отдых

До встречи на прогулках!