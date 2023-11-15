Открытие первого магазина в Сургуте

Издавна в этом городе настолько любят братьев наших меньших, что даже на его гербе изображена очаровательная лисица, а на сегодняшний день, идя по его улочкам, Вы будете поражены количеству пет-родителей, гуляющих со своими хвостиками. И мы, конечно, решили открыть первый магазина Четыре Лапы в Сургуте!

И в честь этого знаменательного события мы приготовили для жителей и гостей Сургута удивительный праздник!

Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Аквагрим для всех желающих.

Мастер-классы для детей.

Консультация кинолога по воспитанию питомца.

Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 17:00*

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Фотобудка и фотозона для памятных фотографий.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

До встречи на праздничном открытии!

*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?

1. Совершите покупку от 1500 рублей 18 ноября с 12:00 до 16:30 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Сургут, ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38

2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе

3. И приходите на площадку проведения мероприятия 18 ноября в 17:00.



Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии оффлайн.

Желаем удачи!