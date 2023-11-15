Открытие первого магазина в Сургуте
Издавна в этом городе настолько любят братьев наших меньших, что даже на его гербе изображена очаровательная лисица, а на сегодняшний день, идя по его улочкам, Вы будете поражены количеству пет-родителей, гуляющих со своими хвостиками. И мы, конечно, решили открыть первый магазина Четыре Лапы в Сургуте!
И в честь этого знаменательного события мы приготовили для жителей и гостей Сургута удивительный праздник!
Вас ждут:
- Развлекательная программа и увлекательные викторины.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Аквагрим для всех желающих.
- Мастер-классы для детей.
- Консультация кинолога по воспитанию питомца.
- Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 17:00*
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Фотобудка и фотозона для памятных фотографий.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
До встречи на праздничном открытии!
*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?
1. Совершите покупку от 1500 рублей 18 ноября с 12:00 до 16:30 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Сургут, ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38
2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе
3. И приходите на площадку проведения мероприятия 18 ноября в 17:00.
Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии оффлайн.
Желаем удачи!