Открытие первого магазина в Челябинске
Возможно, Вы удивитесь, но даже в таком серьёзном, величественном городе, как Челябинск, обитают… милые пушистики! Которые, не меньше остальных, нуждаются в мягких игрушках, вкусных лакомствах, качественных кормах, уютных лежанках и тёплых комбинезончиках.
Мы, разумеется, не оставим челябинских любимцев без внимания, и объявляем открытие первого магазина Четыре Лапы в городе! И, кончено, в честь этого знаменательного события мы приготовили для жителей и гостей Челябинска удивительный праздник!
Вас ждут:
- Развлекательная программа и увлекательные викторины.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Аквагрим для всех желающих.
- Мастер-класс для детей – 15:00.
- Консультация кинолога по воспитанию питомца.
- Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 16:00*.
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Наша классная фотозона.
А также скидка 10% на все товары для питомцев, кроме акционных.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное! До встречи на праздничном открытии!
*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?
1. Совершите покупку от 1500 рублей 14 октября с 12:00 до 15:30 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Челябинск, ТРЦ Алмаз, Копейское шоссе, 64
2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе
3. И приходите на площадку проведения мероприятия 14 октября в 16:00.
Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии оффлайн.
Желаем удачи!