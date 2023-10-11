Открытие первого магазина в Челябинске

Возможно, Вы удивитесь, но даже в таком серьёзном, величественном городе, как Челябинск, обитают… милые пушистики! Которые, не меньше остальных, нуждаются в мягких игрушках, вкусных лакомствах, качественных кормах, уютных лежанках и тёплых комбинезончиках.

Мы, разумеется, не оставим челябинских любимцев без внимания, и объявляем открытие первого магазина Четыре Лапы в городе! И, кончено, в честь этого знаменательного события мы приготовили для жителей и гостей Челябинска удивительный праздник!

Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Аквагрим для всех желающих.

Мастер-класс для детей – 15:00.

Консультация кинолога по воспитанию питомца.

Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 16:00*.

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Наша классная фотозона.

А также скидка 10% на все товары для питомцев, кроме акционных.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное! До встречи на праздничном открытии!

*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?

1. Совершите покупку от 1500 рублей 14 октября с 12:00 до 15:30 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Челябинск, ТРЦ Алмаз, Копейское шоссе, 64

2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе

3. И приходите на площадку проведения мероприятия 14 октября в 16:00.

Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии оффлайн.

Желаем удачи!