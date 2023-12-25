Открытие новых магазинов Четыре Лапы в январе
Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.1. ТК «Ёлки»
20 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 20 января
Москва, ул.Берёзовая аллея, д.19 к.6. ТЦ «Легендарный»
20 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 20 января
Москва, ул. Покрышкина, д.5.
27 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 27 января
Архангельск ул. Советская, д.25. ТЦ «Соломбала Молл»
27 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 27 января
Москва, ул. Уральская, д.4.
27 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 27 января