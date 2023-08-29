Открытие новых магазинов Четыре Лапы в сентябре
Реутов, МКАД, 2-й километр, д.2. ТЦ «Шоколад»
2 сентября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 2 сентября
г.о. Красногорск, д.Путилково, Спасо-Тушинский бул., д. 3.
2 сентября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 2 сентября
Челябинск, Копейское шоссе, д.64. ТРК «Алмаз»
16 сентября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 16 сентября
Лобня, Краснополянский проезд, д.2. ТЦ «Поворот»
16 сентября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 16 сентября
Астрахань, Вокзальная площадь, д.13. ТЦ «Ярмарка»
23 сентября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 23 сентября
Волоколамск, ул.Панфилова, д.22. ТЦ «Центр Города»
23 сентября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 23 сентября
Краснодар, ул.Западный Обход, д.31. ТРЦ «West Mall»
30 сентября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 30 сентября