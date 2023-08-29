Открытие новых магазинов Четыре Лапы в сентябре

29.08.2023
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Реутов, МКАД, 2-й километр, д.2. ТЦ «Шоколад»

2 сентября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 2 сентября

г.о. Красногорск, д.Путилково, Спасо-Тушинский бул., д. 3.

2 сентября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 2 сентября

Челябинск, Копейское шоссе, д.64. ТРК «Алмаз»

16 сентября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 16 сентября

Лобня, Краснополянский проезд, д.2. ТЦ «Поворот»

16 сентября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 16 сентября

Астрахань, Вокзальная площадь, д.13. ТЦ «Ярмарка»

23 сентября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 23 сентября

Волоколамск, ул.Панфилова, д.22. ТЦ «Центр Города»

23 сентября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 23 сентября

Краснодар, ул.Западный Обход, д.31. ТРЦ «West Mall»

30 сентября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 30 сентября

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