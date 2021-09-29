Открытие новых магазинов «Четыре Лапы» в октябре
Санкт-Петербург, пр-т Культуры, 1. ТРЦ «Родео Драйв»
2 октября
8 800 770-00-22
Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, 14, корп.2. ТЦ «Пять Озер»
9 октября
8 800 770-00-22
Санкт-Петербург, ул.Пражская, 48/50. ТЦ «Южный Полюс»
16 октября
8 800 770-00-22
Москва, ул.Дубнинская, 10, корп.1.
16 октября
8 800 770-00-22
Москва, ул.Поляны, 5А, корп. 1.
23 октября
8 800 770-00-22
Москва, ул.Братиславская, 31, корп.1.
30 октября
8 800 770-00-22
Москва, ул. 3-я Парковая, вл. 57. ТЦ «Парковый»
30 октября
8 800 770-00-22