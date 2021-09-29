Открытие новых магазинов «Четыре Лапы» в октябре

29.09.2021
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Санкт-Петербург, пр-т Культуры, 1. ТРЦ «Родео Драйв»

2 октября

8 800 770-00-22

Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, 14, корп.2. ТЦ «Пять Озер»

9 октября

8 800 770-00-22

Санкт-Петербург, ул.Пражская, 48/50. ТЦ «Южный Полюс»

16 октября

8 800 770-00-22

Москва, ул.Дубнинская, 10, корп.1.

16 октября

8 800 770-00-22

Москва, ул.Поляны, 5А, корп. 1.

23 октября

8 800 770-00-22

Москва, ул.Братиславская, 31, корп.1.

30 октября

8 800 770-00-22

Москва, ул. 3-я Парковая, вл. 57. ТЦ «Парковый»

30 октября

8 800 770-00-22

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