Открытие новых магазинов Четыре Лапы в октябре
Астрахань, Вокзальная площадь, д.13, ТЦ «Ярмарка».
7 октября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 7 октября
Ступино, ул. Андропова, д.73/16.
14 октября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 14 октября
Златоуст, поселок Айский, д.70. ТРК «Тарелка»
14 октября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 14 октября
Москва, ул. Петрозаводская, д.24А.
21 октября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 21 октября
Москва, ул. Бакунинская, д.26-30 стр.1.
21 октября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 21 октября