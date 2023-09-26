Открытие новых магазинов Четыре Лапы в октябре

26.09.2023
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Астрахань, Вокзальная площадь, д.13, ТЦ «Ярмарка».

7 октября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 7 октября

Ступино, ул. Андропова, д.73/16.

14 октября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 14 октября

Златоуст, поселок Айский, д.70. ТРК «Тарелка»

14 октября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 14 октября

Москва, ул. Петрозаводская, д.24А.

21 октября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 21 октября

Москва, ул. Бакунинская, д.26-30 стр.1.

21 октября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 21 октября

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