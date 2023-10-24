Открытие новых магазинов Четыре Лапы в ноябре
Сургут, Югорский тракт, д.38. ТРЦ «Сити Молл»
4 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 4 ноября
Астрахань, проезд Воробьёва, д.10. ТЦ «Волга Сити»
11 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 11 ноября
Нижневартовск, ул. Чапаева, д.27. ТЦ «Европа-Сити»
11 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 11 ноября
Химки, мкр.Сходня, 2-й Мичуринский тупик, стр.10.
25 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 25 ноября
Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.18, корп.3. ТЦ «EuroSpar»
25 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 25 ноября