Открытие новых магазинов Четыре Лапы в ноябре

24.10.2023
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Сургут, Югорский тракт, д.38. ТРЦ «Сити Молл»

4 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 4 ноября

Астрахань, проезд Воробьёва, д.10. ТЦ «Волга Сити»

11 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 11 ноября

Нижневартовск, ул. Чапаева, д.27. ТЦ «Европа-Сити»

11 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 11 ноября

Химки, мкр.Сходня, 2-й Мичуринский тупик, стр.10.

25 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 25 ноября

Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.18, корп.3. ТЦ «EuroSpar»

25 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 25 ноября

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