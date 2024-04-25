Открытие новых магазинов Четыре Лапы в мае
Нижневартовск, ул. Ленина, д.8. ТРЦ «Green Park»
11 мая
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 11 мая
Москва, ул. Первомайская д.93. ТЦ «Первомайский»
11 мая
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 11 мая
Москва, микрорайон Северное Чертаново, 1А. ТЦ «Авентура»
25 мая
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 25 мая
Москва, ул. Профсоюзная, д.129А. ТЦ «Принц Плаза»
25 мая
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 25 мая