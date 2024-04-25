Открытие новых магазинов Четыре Лапы в мае

25.04.2024
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Нижневартовск, ул. Ленина, д.8. ТРЦ «Green Park»

11 мая

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 11 мая

Москва, ул. Первомайская д.93. ТЦ «Первомайский»

11 мая

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 11 мая

Москва, микрорайон Северное Чертаново, 1А. ТЦ «Авентура»

25 мая

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 25 мая

Москва, ул. Профсоюзная, д.129А. ТЦ «Принц Плаза»

25 мая

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 25 мая

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