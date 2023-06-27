Открытие новых магазинов Четыре Лапы в июле
Санкт-Петербург, про-т Науки, д.23 к.2 стр.1
1 июля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 1 июля
Подольск, Бородинский бульвар, д.12
1 июля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 1 июля
Москва, Хорошёвское шоссе, д.27. ТРЦ «Хорошо»
8 июля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 8 июня
Москва, пос. Сосенское, ул.Эдварда Грига, 17.
15 июля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 15 июля
Москва, пос.Сосенское, ул.Малое Понизовье, д.8 к.1.
22 июля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 22 июля
Москва, Варшавское шоссе, д.87А. ТЦ «Варшавский»
22 июля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 22 июля