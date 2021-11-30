Открытие новых магазинов «Четыре Лапы» в декабре

30.11.2021
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Москва, ул. Авиаторов, 3А. ТРЦ «Небо»

11 декабря

8 800 770-00-22

Санкт-Петербург, просп. Художников, 11.

11 декабря

8 800 770-00-22

Москва, Сиреневый бульвар, 31. ТЦ «София»

11 декабря

8 800 770-00-22

Москва, ш. Новоухтомское, 2А, ТРЦ "Город"

18 декабря

8 800 770-00-22

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32. ТРЦ "Пятая Авеню"

25 декабря

8 800 770-00-22

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Кабинет здоровья: -10% на все услуги

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Груминг-салон: -15% на все услуги

Москва, ул. Рождественская, 10.

25 декабря

8 800 770-00-22

Москва, ул. Юных Ленинцев, 7.

25 декабря

8 800 770-00-22

Москва, пос. Сосенское, б-р. Веласкеса 3, корп.1.

25 декабря

8 800 770-00-22

Тюмень, ул. Розы Трениной, 3.

25 декабря

8 800 770-00-22

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