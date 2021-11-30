Открытие новых магазинов «Четыре Лапы» в декабре
Москва, ул. Авиаторов, 3А. ТРЦ «Небо»
11 декабря
8 800 770-00-22
Санкт-Петербург, просп. Художников, 11.
11 декабря
8 800 770-00-22
Москва, Сиреневый бульвар, 31. ТЦ «София»
11 декабря
8 800 770-00-22
Москва, ш. Новоухтомское, 2А, ТРЦ "Город"
18 декабря
8 800 770-00-22
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32. ТРЦ "Пятая Авеню"
25 декабря
8 800 770-00-22
Москва, ул. Рождественская, 10.
25 декабря
8 800 770-00-22
Москва, ул. Юных Ленинцев, 7.
25 декабря
8 800 770-00-22
Москва, пос. Сосенское, б-р. Веласкеса 3, корп.1.
25 декабря
8 800 770-00-22
Тюмень, ул. Розы Трениной, 3.
25 декабря
8 800 770-00-22