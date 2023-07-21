Открытие новых магазинов Четыре Лапы в августе

21.07.2023
47
canvas canvas

Москва, Алтуфьевское шоссе, д.86 к.1. ТЦ «Ареал»

12 августа

8 800 770-00-22

скидка.png

Скидка -10% на весь ассортимент только 12 августа

Краснодар, ул.Западный Обход, з/у 31. ТРЦ «West Mall»

19 августа

8 800 770-00-22

скидка.png

Скидка -10% на весь ассортимент только 19 августа

Москва, Дмитровское шоссе, д.163А к.1. ТРЦ «РИО»

19 августа

8 800 770-00-22

скидка.png

Скидка -10% на весь ассортимент только 19 августа

Москва, проспект Андропова, д.8. ТЦ «Мегаполис»

19 августа

8 800 770-00-22

скидка.png

Скидка -10% на весь ассортимент только 19 августа

Челябинск, Копейское шоссе, д.64. ТРК «Алмаз»

26 августа

8 800 770-00-22

скидка.png

Скидка -10% на весь ассортимент только 26 августа

Курск, ул.Сумская, д.44. ТЦ «Европа»

26 августа

8 800 770-00-22

скидка.png

Скидка -10% на весь ассортимент только 26 августа

canvas canvas
canvas canvas canvas