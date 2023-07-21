Открытие новых магазинов Четыре Лапы в августе
Москва, Алтуфьевское шоссе, д.86 к.1. ТЦ «Ареал»
12 августа
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 12 августа
Краснодар, ул.Западный Обход, з/у 31. ТРЦ «West Mall»
19 августа
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 19 августа
Москва, Дмитровское шоссе, д.163А к.1. ТРЦ «РИО»
19 августа
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 19 августа
Москва, проспект Андропова, д.8. ТЦ «Мегаполис»
19 августа
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 19 августа
Челябинск, Копейское шоссе, д.64. ТРК «Алмаз»
26 августа
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 26 августа
Курск, ул.Сумская, д.44. ТЦ «Европа»
26 августа
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 26 августа