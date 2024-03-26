Открытие новых магазинов Четыре Лапы в апреле
Москва, Дмитровское шоссе, д.13А. ТЦ «Метромаркет»
6 апреля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 6 апреля
Тольятти, Автозаводское шоссе, д.6. ТЦ «Парк Хаус»
6 апреля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 6 апреля
Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.35 корп.1. ТЦ «Океанис»
13 апреля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 13 апреля
Новокузнецк, ул. Кирова, д.55. ТЦ «Сити Молл»
13 апреля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 13 апреля
Москва, ул. Первомайская д.93. ТЦ «Первомайский»
20 апреля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 20 апреля
Омск, бульвар Архитекторов, д.35. ТРЦ «Мега»
20 апреля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 20 апреля
Екатеринбург, ул.Репина, д.94. ТЦ «Радуга Парк»
20 апреля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 20 апреля