Открытие новых магазинов Четыре Лапы в апреле

26.03.2024
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Москва, Дмитровское шоссе, д.13А. ТЦ «Метромаркет»

6 апреля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 6 апреля

Тольятти, Автозаводское шоссе, д.6. ТЦ «Парк Хаус»

6 апреля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 6 апреля

Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.35 корп.1. ТЦ «Океанис»

13 апреля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 13 апреля

Новокузнецк, ул. Кирова, д.55. ТЦ «Сити Молл»

13 апреля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 13 апреля

Москва, ул. Первомайская д.93. ТЦ «Первомайский»

20 апреля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 20 апреля

Омск, бульвар Архитекторов, д.35. ТРЦ «Мега»

20 апреля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 20 апреля

Екатеринбург, ул.Репина, д.94. ТЦ «Радуга Парк»

20 апреля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 20 апреля

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