Приглашаем на большое открытие нового магазина Четыре Лапы в Москве

Приглашаем Вас 18 и 19 февраля на открытие нового зоомагазина Четыре Лапы, а также кабинета здоровья и груминга по адресу: Москва, ул. Люблинская, д.171



В честь открытия 18 и 19 февраля дарим скидку 10% на весь ассортимент товаров, 20% на все услуги Кабинета Здоровья и Салона Груминга до 12 марта 2023.

Для Вас мы приготовили увлекательную программу на два дня, а для Ваших питомцев вкусные подарки.

Программа на 18 февраля:

12:00-13:30 – встреча любителей породы мопс. Выступление представителей фонда помощи мопсам.

13:30-14:00 – Дог-Шоу

14:00 -15:00 – фан-встреча с @chapitosiki

15:00 -15:30 – Дог-Шоу

15:30-16:00 – регистрация на Модный показ

16:00-17:00 – Модный показ*

17:00-18:00 – лекция от кинолога Дарьи Смирновой о социализации и адаптации собак.

Программа 19 февраля:

12:00-13:30 – встреча любителей породы французский бульдог. Выступление представителей фонда Помощи французским бульдогам.

13:30-14:00 – Дог-Шоу

14:00-15:30 – Фан-встреча и лекция от фелинолога Елены Клюсовец (@vlenika) о том, как знакомить кошек и собак и почему они не понимают друг друга

15:30-16:00 – Дог-Шоу

16:00-17:30 – встреча любителей породы корги. Выступление заводчика питомника Corgi Sunny Dog.

А также каждый день в 18:00 будет розыгрыш запаса корма на месяц!



Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1000 рублей.

Ждем Вас и ваших питомцев!

*участие в Модном показе проходит по предварительной регистрации!