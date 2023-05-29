Оплачивайте покупки в магазинах Четыре Лапы через СБП и участвуйте в летнем розыгрыше денежных призов

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Как совершить оплату через СБП:

1. Отсканировать QR-код СБП с помощью камеры смартфона или в мобильном приложении банка при оплате покупок в магазинах Четыре Лапы.

2. Проверить сумму покупки и подтвердить оплату в мобильном приложении банка.