«Олимпгрызские игры» в Санкт-Петербурге

28.02.2024
60

Дорогие владельцы крыс, хомяков, морских свинок и других милых и очаровательных маленьких питомцев, мы приглашаем вас на наши «Олимпгрызские игры», где вы сможете отлично провести время в компании любимцев и единомышленников!

В программе:

  • Лекция о содержании грызунов и уходе за ними.
  • Забеги морских свинок и хомяков.
  • Крысиное аджилити.
  • Подарки всем участникам и победителям состязаний.
  • Аквагрим, кофе-бар и профессиональный фотограф.

Ждем Вас!

Для участия в мероприятии необходима регистрация по кнопке ниже.

Зарегистрироваться.png