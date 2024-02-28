«Олимпгрызские игры» в Санкт-Петербурге

Дорогие владельцы крыс, хомяков, морских свинок и других милых и очаровательных маленьких питомцев, мы приглашаем вас на наши «Олимпгрызские игры», где вы сможете отлично провести время в компании любимцев и единомышленников!

В программе:

Лекция о содержании грызунов и уходе за ними.

Забеги морских свинок и хомяков.

Крысиное аджилити.

Подарки всем участникам и победителям состязаний.

Аквагрим, кофе-бар и профессиональный фотограф.

Ждем Вас!

Для участия в мероприятии необходима регистрация по кнопке ниже.