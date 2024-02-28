«Олимпгрызские игры» в Санкт-Петербурге
28.02.2024
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Дорогие владельцы крыс, хомяков, морских свинок и других милых и очаровательных маленьких питомцев, мы приглашаем вас на наши «Олимпгрызские игры», где вы сможете отлично провести время в компании любимцев и единомышленников!
В программе:
- Лекция о содержании грызунов и уходе за ними.
- Забеги морских свинок и хомяков.
- Крысиное аджилити.
- Подарки всем участникам и победителям состязаний.
- Аквагрим, кофе-бар и профессиональный фотограф.
Ждем Вас!
Для участия в мероприятии необходима регистрация по кнопке ниже.