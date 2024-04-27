«Обед с питомцем» в ресторане «Дом Культур»

27.04.2024
15

11-12 мая ждем Вас в оживленном ресторане «Дом Культур» в индустриальном стиле с международной кухней и баром, чтобы вместе с хвостиками незабываемо и полезно провести время!

11-го мая Вас ждут:

  • С 12:00-13:00 лекция от кинолога, посвященная теме «Социализация питомца в большом городе».
  • Бесплатная дегустация для хвостиков и возможность взять с собой пробник понравившегося корма.
  • Приятные подарки от Четыре Лапы.
  • Профессиональные и яркие фото на память.
  • Интерактивные зоны.
  • Мастер-класс по украшению броши с 15:00-17:00.
  • Разнообразное меню от ресторана и праздничная атмосфера.

12-го мая Вас ждут:

  • С 12:00-13:00 лекция от ветеринарного врача, посвященная теме «Безопасное лето: сезон клещей, обработка от паразитов и забота о здоровье питомца».
  • Бесплатная дегустация для хвостиков и возможность взять с собой пробник понравившегося корма.
  • Приятные подарки от Четыре Лапы.
  • Профессиональные и яркие фото на память.
  • Интерактивные зоны.
  • Мастер-класс по украшению броши с 15:00-17:00.
  • Разнообразное меню от ресторана и праздничная атмосфера.

Блюда ресторана из меню оплачиваются отдельно.

ВНИМАНИЕ! Регистрация обязательна, места ограничены.

Зарегистрироваться.png

Рекомендуем для брони звонить в ресторан +7 (495) 748-89-28



Реклама. ООО «ГРИЛЬ ГЕРОЕВ», ИНН 7709494803, erid: 2VtzqwYJDag