«Обед с питомцем» в ресторане «Дом Культур»
27.04.2024
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11-12 мая ждем Вас в оживленном ресторане «Дом Культур» в индустриальном стиле с международной кухней и баром, чтобы вместе с хвостиками незабываемо и полезно провести время!
11-го мая Вас ждут:
- С 12:00-13:00 лекция от кинолога, посвященная теме «Социализация питомца в большом городе».
- Бесплатная дегустация для хвостиков и возможность взять с собой пробник понравившегося корма.
- Приятные подарки от Четыре Лапы.
- Профессиональные и яркие фото на память.
- Интерактивные зоны.
- Мастер-класс по украшению броши с 15:00-17:00.
- Разнообразное меню от ресторана и праздничная атмосфера.
12-го мая Вас ждут:
- С 12:00-13:00 лекция от ветеринарного врача, посвященная теме «Безопасное лето: сезон клещей, обработка от паразитов и забота о здоровье питомца».
- Бесплатная дегустация для хвостиков и возможность взять с собой пробник понравившегося корма.
- Приятные подарки от Четыре Лапы.
- Профессиональные и яркие фото на память.
- Интерактивные зоны.
- Мастер-класс по украшению броши с 15:00-17:00.
- Разнообразное меню от ресторана и праздничная атмосфера.
Блюда ресторана из меню оплачиваются отдельно.
ВНИМАНИЕ! Регистрация обязательна, места ограничены.
Рекомендуем для брони звонить в ресторан +7 (495) 748-89-28
Реклама. ООО «ГРИЛЬ ГЕРОЕВ», ИНН 7709494803, erid: 2VtzqwYJDag