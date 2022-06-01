Новый врач-дерматолог и эндокринолог в Балашихе

Куприянова Лидия Игоревна – ветеринарный врач-дерматолог и эндокринолог, кандидат ветеринарных наук, член ESVD, ESVE, IAVDEI.

Регулярно печатается в ведущих российских ветеринарных периодических изданиях: «Российский ветеринарный журнал», «JSAP», «Veterinary dermatology».

С 2021 года – редактор рубрики «Дерматология» в журнале «Современная ветеринарная медицина». Создатель онлайн-пространства citoendoderm, помогающего ветеринарным врачам в изучении дерматологии и эндокринологии.

Лидия Игоревна начинает прием в Ветеринарном Центре «Четыре Лапы» по адресу: Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, д.8