Новый пет-сервис «Зоотакси»

Мы продолжаем развивать пет-сервисы, чтобы Вы могли не только заботиться о любимцах, но и делать это с комфортом для себя, экономя свое время.

Совместно с зоотакси «Любимец» мы запустили новый пет-сервис, который поможет Вам быстро и удобно перемещаться с питомцем к ветврачу, на дачу или в командировку в другой город, когда Вы не успеваете довезти любимца самостоятельно.

Главные преимущества сервиса:

– Поездка туда-обратно (идеально для визита к ветврачу).

– Специально оборудованный транспорт: переноски, боксы, гамаки, поводки и намордники – все, что необходимо питомцу.

– Фиксированная стоимость поездки без доплат.

– Возможность перевозки без сопровождения.

Для всех клиентов Четыре Лапы действует специальное предложение на первую поездку:

– 1500 рублей вместо 1800 рублей на одну поездку в пределах МКАД.

– 2500 рублей вместо 3000 рублей на поездку туда-обратно. В стоимость входит ожидание 1 час, одноразовая пеленка или подстилка, помощь водителя при погрузке-разгрузке.

* «Реклама». Рекламодатель: ИП Нефедова Н. В. ИНН: 771506091343 Юридический адрес: 127081, г. Москва, ул. Полярная д. 52, к. 5, кв. 11 erid: 2VtzqvtZZbc

