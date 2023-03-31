Новый пет-сервис «Пристройство и продажа животных»

Новый пет-сервис!

Мы знаем, как важно найти того, кто стал бы лучшим другом на долгие годы, того, кто искренне дарил бы вам свою любовь. И мы хотим помочь вам в этом.

Мы запустили сервис в разделе «Пристройство и продажа животных» с информацией о животных, которые ищут свой дом, и сотрудничаем только с проверенными заводчиками и приютами, а значит, за состояние нового члена семьи можно не опасаться.

Просто выберете животное, которое вам понравилось и оставьте заявку в данном сервисе, и мы обязательно свяжемся с вами.