Новые Салоны Груминга Четыре Лапы

27.04.2024
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Профессиональный груминг – это гарантия великолепного внешнего вида и крепкого здоровья вашего питомца. Поэтому мы открываем новые Салоны Груминга Четыре Лапы по адресам:

МО, Одинцовский район, Юдино, 55Е
(скидка 20% до 30 апреля 2024)

Омск, ул. Березовского, 19, ТЦ «Триумф»
(скидка 20% до 31 мая 2024)

 Москва, ул. Шипиловская, 50, корп.1, стр.1
(скидка 20% до 31 мая 2024)

Вас ждут:

- опытные грумеры
- профессиональное оборудование и инструменты
- качественные уходовые средства

А также вкусное лакомство в подарок и скидка 20% на все* услуги груминга.

* Предложение не суммируется с другими акциями, кроме Льготной скидки 7% для определенных категорий покупателей.

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