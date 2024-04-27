Профессиональный груминг – это гарантия великолепного внешнего вида и крепкого здоровья вашего питомца. Поэтому мы открываем новые Салоны Груминга Четыре Лапы по адресам:

– МО, Одинцовский район, Юдино, 55Е

(скидка 20% до 30 апреля 2024)

– Омск, ул. Березовского, 19, ТЦ «Триумф»

(скидка 20% до 31 мая 2024)

– Москва, ул. Шипиловская, 50, корп.1, стр.1

(скидка 20% до 31 мая 2024)

Вас ждут:

- опытные грумеры

- профессиональное оборудование и инструменты

- качественные уходовые средства

А также вкусное лакомство в подарок и скидка 20% на все* услуги груминга.



* Предложение не суммируется с другими акциями, кроме Льготной скидки 7% для определенных категорий покупателей.

