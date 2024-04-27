Новые Салоны Груминга Четыре Лапы
27.04.2024
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Профессиональный груминг – это гарантия великолепного внешнего вида и крепкого здоровья вашего питомца. Поэтому мы открываем новые Салоны Груминга Четыре Лапы по адресам:
– МО, Одинцовский район, Юдино, 55Е
(скидка 20% до 30 апреля 2024)
– Омск, ул. Березовского, 19, ТЦ «Триумф»
(скидка 20% до 31 мая 2024)
– Москва, ул. Шипиловская, 50, корп.1, стр.1
(скидка 20% до 31 мая 2024)
Вас ждут:
- опытные грумеры
- профессиональное оборудование и инструменты
- качественные уходовые средства
А также вкусное лакомство в подарок и скидка 20% на все* услуги груминга.
* Предложение не суммируется с другими акциями, кроме Льготной скидки 7% для определенных категорий покупателей.