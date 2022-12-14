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Новогодняя подборка аксессуаров для питомцев

14.12.2022
48

Создаем новогоднее настроение вместе с новинками Rurri и Petmax!

27 товаров Сортировать по
новинка Лежак Рождественский Олень 70х60х18 см
Rurri Лежак Рождественский Олень 70х60х18 см
  Новинка
1.9 кг
2699
Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи малые красный (унисекс)
Rurri Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи малые красный (унисекс)
  Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
Безразмерный
399
Свитер для собак с елками 55см 4XL красный (унисекс)
Petmax Свитер для собак с елками 55см 4XL красный (унисекс)
  Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
XS
599
Шапка и шарф светящиеся для собак Led безразмерные красный (унисекс)
Rurri Шапка и шарф светящиеся для собак Led безразмерные красный (унисекс)
  Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
Безразмерный
499
Игрушка для кошек и собак Имбирный человечек 11 см
Rurri Игрушка для кошек и собак Имбирный человечек 11 см
  Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
15 г
259
Игрушка для собак Олень, 34 см
Rurri Игрушка для собак Олень, 34 см
  Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
176 г
569
Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи коричневый (унисекс)
Rurri Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи коричневый (унисекс)
  Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
Безразмерный
449
новинка Коврик Рождественский Олень 70х50х1 см
Rurri Коврик Рождественский Олень 70х50х1 см
  Новинка
500 г
899
новинка Плед для животных 75х48 см красный
Rurri Плед для животных 75х48 см красный
  Новинка
75 г
239
Свитер для собак с оленем 30см M серый (унисекс)
Petmax Свитер для собак с оленем 30см M серый (унисекс)
  Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
XS
699
новинка Лежак Рождественский Олень 60х50х13 см
Rurri Лежак Рождественский Олень 60х50х13 см
  Новинка
1.3 кг
1980
Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи большие красный (унисекс)
Rurri Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи большие красный (унисекс)
  Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
Безразмерный
499
Игрушка для собак Змейка, 37 см
Rurri Игрушка для собак Змейка, 37 см
  Royal Canin: игрушка в подарок при покупке сухого корма для собак
970 г
319
Игрушка для собак Мячик на веревке
Rurri Игрушка для собак Мячик на веревке
  Royal Canin: игрушка в подарок при покупке сухого корма для собак
360 г
339
Игрушка для собак Лама, 20 см
Rurri Игрушка для собак Лама, 20 см
  Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
30 г
589
Игрушка для собак Косточка 14 см
Rurri Игрушка для собак Косточка 14 см
  Royal Canin: игрушка в подарок при покупке сухого корма для собак
20 г
249
Игрушка для собак Зайка, 28 см
Rurri Игрушка для собак Зайка, 28 см
  Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
760 г
429
Игрушка для кошек Дразнилка с птичкой
Rurri Игрушка для кошек Дразнилка с птичкой
  Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
17 г
279
Игрушка для кошек Мячики-погремушки, 2 шт.
Rurri Игрушка для кошек Мячики-погремушки, 2 шт.
  Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
560 г
229
Игрушка для собак Косточка Клетка 19,5х12 см
Rurri Игрушка для собак Косточка Клетка 19,5х12 см
  Новинка Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
200 г
299
Носки для собак со снеговиком XL красный (унисекс)
Rurri Носки для собак со снеговиком XL красный (унисекс)
  Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
S
249
Игрушка для собак Зайка Клетка 26х15х5 см
Rurri Игрушка для собак Зайка Клетка 26х15х5 см
  Новинка Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
250 г
299
Носки для собак с елкой M зеленый (унисекс)
Rurri Носки для собак с елкой M зеленый (унисекс)
  Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
S
249
Шлейка клетка размер S
Rurri Шлейка клетка размер S
  Новинка Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев
270 г
659
Игрушка для кошек Дразнилка Звездочка, 13 см
Rurri Игрушка для кошек Дразнилка Звездочка, 13 см
  Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев
112 г
269
новинка Шлейка клетка размер M
Rurri Шлейка клетка размер M
  Новинка
300 г
699
новинка Шлейка клетка размер XS
Rurri Шлейка клетка размер XS
  Новинка
250 г
599
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