Новогодняя подборка аксессуаров для питомцев
14.12.2022
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Создаем новогоднее настроение вместе с новинками Rurri и Petmax!
Rurri Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи малые красный (унисекс)
Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев399 ₽
Rurri Шапка и шарф светящиеся для собак Led безразмерные красный (унисекс)
Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев499 ₽
Rurri Игрушка для кошек и собак Имбирный человечек 11 см
Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев259 ₽
Rurri Игрушка для собак Олень, 34 см
Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев569 ₽
Rurri Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи коричневый (унисекс)
Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев449 ₽
Rurri Ободок безразмерный для собак и кошек Рога оленьи большие красный (унисекс)
Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев499 ₽
Rurri Игрушка для собак Змейка, 37 см
Royal Canin: игрушка в подарок при покупке сухого корма для собак319 ₽
Rurri Игрушка для собак Мячик на веревке
Royal Canin: игрушка в подарок при покупке сухого корма для собак339 ₽
Rurri Игрушка для собак Лама, 20 см
Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев589 ₽
Rurri Игрушка для собак Косточка 14 см
Royal Canin: игрушка в подарок при покупке сухого корма для собак249 ₽
Rurri Игрушка для собак Зайка, 28 см
Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев429 ₽
Rurri Игрушка для кошек Дразнилка с птичкой
Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев279 ₽
Rurri Игрушка для кошек Мячики-погремушки, 2 шт.
Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев229 ₽
Rurri Игрушка для собак Косточка Клетка 19,5х12 см
Новинка Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев299 ₽
Rurri Игрушка для собак Зайка Клетка 26х15х5 см
Новинка Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев299 ₽
Rurri Шлейка клетка размер S
Новинка Скидка 50% на 2-й наряд и амуницию для питомцев659 ₽
Rurri Игрушка для кошек Дразнилка Звездочка, 13 см
Скидка 30% на 2-ю игрушку для питомцев269 ₽
Rurri Шлейка клетка размер M
Новинка699 ₽
Rurri Шлейка клетка размер XS
Новинка599 ₽