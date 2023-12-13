Новогодняя пет-вечеринка в Санкт-Петербурге

Приближается самый долгожданный, самый яркий и светлый праздник - Новый год. Мы всегда ждем его с нетерпением, ведь можно провести время на самых классных мероприятиях вместе с родными, близкими и, конечно, любимыми питомцами.

16 декабря приглашаем Вас и Вашего четвероногого друга но Новогоднюю пет-вечеринку в Санкт-Петербурге!

Для Вас:

Яркая шоу-программа от нашего ведущего.

Аквагрим.

Согревающий глинтвейн.

А еще в этот день пройдет Модный показ новогодних костюмов, и Вы с питомцем тоже можете принять участие! Придумайте для любимца яркий запоминающийся образ и приходите, чтобы стать звездами праздника! А если не можете подобрать костюм, ждем Вас в Четыре Лапы – у нас всегда отличный выбор одежды и аксессуаров!

Ждем Вас 16 декабря в Месте Встречи Четыре Лапы!

Для участия в модном показе необходима регистрация.