Новогодняя пэт экскурсия
Приглашаем на вечернюю прогулку по центру Санкт-Петербурга с вашим питомцем!
В Санкт-Петербурге много туристических маршрутов, но мы приготовили по-настоящему необычную предновогоднюю прогулку для вас и вашего питомца!
В этот день вас ждут:
1. Познавательная экскурсия, где вы сможете узнать историю возникновения любимых праздников - Нового года и Рождества.
2. Волшебная фотосессия с возможностью сделать яркие снимки на фоне популярных достопримечательностей города.
3. Праздничное настроение и подарки.
Посетить новогоднюю экскурсию просто – заполните заявку!
Спешите, количество мест ограничено!
Дата: 25 декабря
Время: 17:00
Адрес: г. Санкт-Петербург, выход у ст.метро «Гостиный Двор».