Новогодняя пэт экскурсия

Приглашаем на вечернюю прогулку по центру Санкт-Петербурга с вашим питомцем!

В Санкт-Петербурге много туристических маршрутов, но мы приготовили по-настоящему необычную предновогоднюю прогулку для вас и вашего питомца!

В этот день вас ждут:

1. Познавательная экскурсия, где вы сможете узнать историю возникновения любимых праздников - Нового года и Рождества.

2. Волшебная фотосессия с возможностью сделать яркие снимки на фоне популярных достопримечательностей города.

3. Праздничное настроение и подарки.

Посетить новогоднюю экскурсию просто – заполните заявку!

Спешите, количество мест ограничено!

Дата: 25 декабря

Время: 17:00

Адрес: г. Санкт-Петербург, выход у ст.метро «Гостиный Двор».