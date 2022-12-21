Новогодняя костюмированная вечеринка
Приглашаем Вас и Вашего питомца на новогоднюю костюмированную вечеринку!
Вы ждали этого весь год, да и мы тоже! Приглашаем Вас и Вашего питомца на новогоднюю костюмированную вечеринку от Четыре Лапы, где Вы сможете классно провести время, сделать множество отличных снимков, пообщаться с другими пет-родителями и их любимцами!
А еще Вас ждут:
- вкусные угощения;
- аквагрим для самых маленьких;
- прохладительные напитки;
- розыгрыш призов.
Скорее придумывайте праздничные образы для себя и питомца и приходите!
А если костюма у Вашего питомца пока еще нет, наши консультанты помогут Вам подобрать его из ассортимента нашего магазина.
Обещаем праздничную атмосферу, море позитивных эмоций и, конечно, праздничное настроение!
Необходима предварительная регистрация!
Когда: 25 декабря.
Во сколько: 13:00-15:00.
Где: пр-т Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.