Новогодняя костюмированная вечеринка

Приглашаем Вас и Вашего питомца на новогоднюю костюмированную вечеринку!

Вы ждали этого весь год, да и мы тоже! Приглашаем Вас и Вашего питомца на новогоднюю костюмированную вечеринку от Четыре Лапы, где Вы сможете классно провести время, сделать множество отличных снимков, пообщаться с другими пет-родителями и их любимцами!

А еще Вас ждут:

вкусные угощения;

аквагрим для самых маленьких;

прохладительные напитки;

розыгрыш призов.

Скорее придумывайте праздничные образы для себя и питомца и приходите!

А если костюма у Вашего питомца пока еще нет, наши консультанты помогут Вам подобрать его из ассортимента нашего магазина.

Обещаем праздничную атмосферу, море позитивных эмоций и, конечно, праздничное настроение!

Необходима предварительная регистрация!

Когда: 25 декабря.

Во сколько: 13:00-15:00.

Где: пр-т Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.