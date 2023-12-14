Новогодние Лапки на Усачевском рынке

Не пропусти яркое событие декабря — костюмированную новогоднюю пет-вечеринку на Усачевском рынке! Моды, стиля, питомцев и праздничного настроения много не бывает! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 23 декабря мы приглашаем Вас продемонстрировать самые стильные и оригинальные новогодние костюмы на модном показе!

А еще Вы сможете перенять опыт и знания нашего кинолога, послушать хорошую музыку, вкусно перекусить и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться!

Вас ждут:

14:00 - Встреча гостей с приветственными угощениями.

15:00 - Скетчи «Я и мой питомец» от художника Скуратова Ильи.

16:00 - Мастер-класс «Зимние каникулы без проблем» от кинолога Анны Снимченко.

17:00 - Новогодний модный показ с питомцем*.

17:30 - Съемка новогодних пожеланий вместе с четвероногим любимцем «Гав-в-в».

18:00 - «Моя собака – топ-модель» – фотосессия с питомцем.



«Моя собака – топ-модель» – отличная возможность стать звездой социальных сетей Четыре Лапы: вы с питомцем можете осуществить эту мечту! Для вас – съемка в новогодней фотозоне. Вам точно понравятся снимки, которые потом можно показывать друзьям и знакомым, выкладывать в социальные сети, вызывая восхищение!

Также Вас ждут:

Беспроигрышная лотерея, викторины, подарки от Четыре Лапы.

Консультация кинолога.

Мастер-класс «Декорирование брендированных значков Четыре Лапы».

Аквагрим для всех желающих.

Фотобудка и новогодняя фотозона для памятных фотографий.

До встречи на Усачевском рынке! Вход свободный участие в активностях бесплатное.