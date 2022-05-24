Новая услуга «Поездка на Груминг»
Питомцу давно пора посетить грумера, но у Вас нет возможности привезти его в салон? Воспользуйтесь нашей новой услугой «Поездка на Груминг».
Что включает в себя услуга?
1. Мы забираем пушистого клиента из дома и доставляем его в салон. Для транспортировки подготовьте переноску и амуницию своего питомца, не забудьте про намордник. Если у Вас нет переноски, мы её предоставим при условии, что Ваш питомец весит не более 20 кг.
2. Перед началом процедур грумер свяжется с Вами по телефону для уточнения всех деталей. По окончании специалист продемонстрирует по видеосвязи результаты выполненных услуг.
3. Ухоженного питомца с комфортом привезут домой.
Сколько стоит услуга?
Доставка до салона и обратно домой стоит 300 рублей. Услуги грумера оплачиваются отдельно. С прайсом Вы можете ознакомиться здесь.
Услуги перевозки и груминга оплачиваются в конце, когда Ваш любимец вернется домой. Оплату можно произвести через терминал или наличными.
В какой салон повезут моего питомца?
Границы действия услуги представлены на карте ниже. Все процедуры будут проводить в салоне по адресу: Щёлково, Пролетарский пр-кт, д.7а.
Готовы записаться?
Записаться на услугу или задать все интересующие вопросы можно по телефону или через форму обратной связи.