Новая услуга «Поездка на Груминг»

Питомцу давно пора посетить грумера, но у Вас нет возможности привезти его в салон? Воспользуйтесь нашей новой услугой «Поездка на Груминг».

Что включает в себя услуга?

1. Мы забираем пушистого клиента из дома и доставляем его в салон. Для транспортировки подготовьте переноску и амуницию своего питомца, не забудьте про намордник. Если у Вас нет переноски, мы её предоставим при условии, что Ваш питомец весит не более 20 кг.

2. Перед началом процедур грумер свяжется с Вами по телефону для уточнения всех деталей. По окончании специалист продемонстрирует по видеосвязи результаты выполненных услуг.

3. Ухоженного питомца с комфортом привезут домой.

Сколько стоит услуга?

Доставка до салона и обратно домой стоит 300 рублей. Услуги грумера оплачиваются отдельно. С прайсом Вы можете ознакомиться здесь .

Услуги перевозки и груминга оплачиваются в конце, когда Ваш любимец вернется домой. Оплату можно произвести через терминал или наличными.

В какой салон повезут моего питомца?

Границы действия услуги представлены на карте ниже. Все процедуры будут проводить в салоне по адресу: Щёлково, Пролетарский пр-кт, д.7а.

Готовы записаться?