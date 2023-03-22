Новая коллекция аксессуаров Urban Forest от Rurri

Весенняя Urban Forest Collection от Rurri – это яркие цвета и стиль в сочетании с удобством.

В коллекции представлены оригинальные модели лежаков, переноски, а так же аксессуары: поясная сумка для лакомств с отделением для пакетиков, шлейка, ошейник, подушка в переноску. Яркие сочетания цветов с красивым принтом зеленых листьев подчеркнут индивидуальность и не оставят вас и вашего питомца без внимания на прогулке. Можно надевать как для прогулки в парке, так и на праздник, или устроить фотосессию и сделать снимок счастливых моментов вместе со своим питомцем.

В коллекции также представлены игрушки и когтеточка для приятного времяпрепровождения в отсутствии хозяина и защиты мебели от когтей питомца.