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Новая коллекция аксессуаров Urban Forest от Rurri

22.03.2023
37

Весенняя Urban Forest Collection от Rurri – это яркие цвета и стиль в сочетании с удобством.

В коллекции представлены оригинальные модели лежаков, переноски, а так же аксессуары: поясная сумка для лакомств с отделением для пакетиков, шлейка, ошейник, подушка в переноску. Яркие сочетания цветов с красивым принтом зеленых листьев подчеркнут индивидуальность и не оставят вас и вашего питомца без внимания на прогулке. Можно надевать как для прогулки в парке, так и на праздник, или устроить фотосессию и сделать снимок счастливых моментов вместе со своим питомцем.

В коллекции также представлены игрушки и когтеточка для приятного времяпрепровождения в отсутствии хозяина и защиты мебели от когтей питомца.

11 товаров Сортировать по
новинка Лежак для кошек и собак Urban Forest, 70х60х18 см
Rurri Лежак для кошек и собак Urban Forest, 70х60х18 см
(0)
1.9 кг
2499
новинка Лежак для кошек и собак Urban Forest, 52х52х30 см
Rurri Лежак для кошек и собак Urban Forest, 52х52х30 см
(0)
1.3 кг
2799
новинка Матрас для кошек и собак Urban Forest, 71х50х9 см
Rurri Матрас для кошек и собак Urban Forest, 71х50х9 см
(0)
2.8 кг
1499
новинка Лежак для автомобильного сиденья для кошек и собак Urban Forest, 60х60 см
Rurri Лежак для автомобильного сиденья для кошек и собак Urban Forest, 60х60 см
(0)
1.7 кг
2599
новинка Игрушка-подушка для собак Полумесяц Urban Forest, 30х30 см
Rurri Игрушка-подушка для собак Полумесяц Urban Forest, 30х30 см
(0)
200 г
349
новинка Игрушка для собак Рыбка Urban Forest, 22 см
Rurri Игрушка для собак Рыбка Urban Forest, 22 см
(0)
200 г
349
новинка Ошейник для собак Urban Forest, M, 15 мм, 44 см
Rurri Ошейник для собак Urban Forest, M, 15 мм, 44 см
(0)
XS
349
новинка Переноска-дом складная для собак и кошек до 15 кг Urban Forest, 50х32х35 см
Rurri Переноска-дом складная для собак и кошек до 15 кг Urban Forest, 50х32х35 см
(0)
740 г
2499
новинка Подушка для кошек и собак Urban Forest, 48х27 см
Rurri Подушка для кошек и собак Urban Forest, 48х27 см
(0)
39х24
499
новинка Сумка поясная для лакомств с отделением для пакетиков для кошек и собак Urban Forest, 30х13 см
Rurri Сумка поясная для лакомств с отделением для пакетиков для кошек и собак Urban Forest, 30х13 см
(0)
150 г
1199
новинка Когтеточка-столбик из джута для кошек Urban Forest, 30х30х54 см
Rurri Когтеточка-столбик из джута для кошек Urban Forest, 30х30х54 см
(0)
1.41 кг
1199
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