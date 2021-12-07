НОУ-ХАУ встреча

Приглашаем на «Ноу-хау встречу»!

Вы знаете, что такое интерактивные игрушки для питомцев? Это «умные» устройства, которые развивают интеллект, сообразительность и внимание, ведь для того, чтобы взаимодействовать с ними, четвероногому придется проявить не только ловкость, но и смекалку! А ещё они - отличные помощники, ведь надолго занимают любимца на время вашего отсутствия!

Хотите узнать, как работают такие игрушки? Или планируете удивить питомца оригинальным подарком на Новый год? Приходите на нашу «Ноу-хау встречу», которая пройдет 12 декабря в ТЦ «Капитолий»!

В программе:

1. Мастер-класс по «умным» игрушкам.

2. «Уроки воспитания» от кинолога.

3. Консультация ветеринарного эксперта, диетолога и зоопсихолога Евгении Гусевой.

Дата: 11 декабря 2021 года.

Время: 13:00.

Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», - 1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».

Мы ждем вас и ваших четвероногого друга! Уверены, что ему будет не менее интересно, чем вам!

Убедительно просим вас не забывать маски! Если это все же произошло, обратитесь к нашим консультантам, которые с удовольствием предоставят их вам.