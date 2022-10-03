Необыкновенный кросс в Санкт-Петербурге
Приглашаем на благотворительный забег «Необыкновенный кросс» в Санкт-Петербурге!
Холода приближаются, а значит, Ваша помощь сейчас особенно нужна тем, кому сложно позаботиться о себе самостоятельно - четвероногим подопечным приютов и фондов. Сделайте этот мир добрее вместе с нами!
8 октября приглашаем Вас на благотворительный забег «Необыкновенный кросс», генеральным партнером которого выступает компания Четыре Лапы, а организатором - Центр спорта Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Цель забега - привлечение внимания к проблеме бездомных животных и сбор средств на поддержку приютов.
Вы сможете не только помочь четвероногим подопечным приютов, но и:
1. Получить консультацию наших специалистов - ветеринарного врача и грумера.
2. Потренироваться вместе с питомцем в зоне аджилити.
3. Отдохнуть в лаунж-зоне.
4. Принять участие в беспроигрышной лотерее.
5. Сделать несколько ярких снимков в нашей фотозоне.
Программа мероприятия:
- 11:00 - регистрация участников забега, ветеринарный контроль;
- 12:00 - 16:00 - работа интерактивных зон;
- 13:00 - церемония открытия;
- 13:15 - 15:30 - забеги (масс-старт, детские, женские, мужские);
- 16:10 - награждение победителей и призеров.
Ждем Вас и Ваших питомцев!
Где: Санкт-Петербург, Полюстровский парк.
Когда: 8 октября.
Время: 11:00 - 16:00.