Приглашаем на благотворительный забег «Необыкновенный кросс» в Санкт-Петербурге!

Холода приближаются, а значит, Ваша помощь сейчас особенно нужна тем, кому сложно позаботиться о себе самостоятельно - четвероногим подопечным приютов и фондов. Сделайте этот мир добрее вместе с нами!

8 октября приглашаем Вас на благотворительный забег «Необыкновенный кросс», генеральным партнером которого выступает компания Четыре Лапы, а организатором - Центр спорта Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Цель забега - привлечение внимания к проблеме бездомных животных и сбор средств на поддержку приютов.

Вы сможете не только помочь четвероногим подопечным приютов, но и:

1. Получить консультацию наших специалистов - ветеринарного врача и грумера.

2. Потренироваться вместе с питомцем в зоне аджилити.

3. Отдохнуть в лаунж-зоне.

4. Принять участие в беспроигрышной лотерее.

5. Сделать несколько ярких снимков в нашей фотозоне.

Программа мероприятия:

11:00 - регистрация участников забега, ветеринарный контроль;

12:00 - 16:00 - работа интерактивных зон;

13:00 - церемония открытия;

13:15 - 15:30 - забеги (масс-старт, детские, женские, мужские);

16:10 - награждение победителей и призеров.

Ждем Вас и Ваших питомцев!

Где: Санкт-Петербург, Полюстровский парк.

Когда: 8 октября.

Время: 11:00 - 16:00.