На обед с питомцем в ресторан Beseder

Что может быть лучше, чем проводить свое свободное время вместе с четвероногим другом? Делить с ним вкусный обед в приятной атмосфере в выходной день!

13 августа мы встретимся в ресторане израильской кухни «Beseder» в самом сердце Патриарших прудов!

Когда: 13 августа

Во сколько: 11:30-14:00

Где: Москва, Малый Патриарший пер. 5с1, ресторан «Beseder»

Вас ждут:

Лекция, посвященная теме «Приучение питомца к посещению публичных мест на примере кафе/ресторана» от зоопсихолога.

Бесплатная дегустация для хвостиков и возможность взять с собой пробник понравившегося корма.

Приятные подарки от Четыре Лапы.

Комплимент от ресторана – welcome-напиток.

Профессиональные и яркие фото на память.

ВНИМАНИЕ: вход по билетам, регистрация обязательна, места ограничены!

Блюда ресторана из меню оплачиваются отдельно! Часть вырученных средств пойдет в поддержку акции «Добролап» !

Ждем вас!