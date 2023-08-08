На обед с питомцем в ресторан Beseder
08.08.2023
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Что может быть лучше, чем проводить свое свободное время вместе с четвероногим другом? Делить с ним вкусный обед в приятной атмосфере в выходной день!
13 августа мы встретимся в ресторане израильской кухни «Beseder» в самом сердце Патриарших прудов!
Когда: 13 августа
Во сколько: 11:30-14:00
Где: Москва, Малый Патриарший пер. 5с1, ресторан «Beseder»
Вас ждут:
- Лекция, посвященная теме «Приучение питомца к посещению публичных мест на примере кафе/ресторана» от зоопсихолога.
- Бесплатная дегустация для хвостиков и возможность взять с собой пробник понравившегося корма.
- Приятные подарки от Четыре Лапы.
- Комплимент от ресторана – welcome-напиток.
- Профессиональные и яркие фото на память.
ВНИМАНИЕ: вход по билетам, регистрация обязательна, места ограничены!
Блюда ресторана из меню оплачиваются отдельно! Часть вырученных средств пойдет в поддержку акции «Добролап»!
Ждем вас!