На обед с питомцем в ресторан Beseder

08.08.2023
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Что может быть лучше, чем проводить свое свободное время вместе с четвероногим другом? Делить с ним вкусный обед в приятной атмосфере в выходной день!

13 августа мы встретимся в ресторане израильской кухни «Beseder» в самом сердце Патриарших прудов!

Когда: 13 августа
Во сколько: 11:30-14:00
Где: Москва, Малый Патриарший пер. 5с1, ресторан «Beseder»

Вас ждут:

  • Лекция, посвященная теме «Приучение питомца к посещению публичных мест на примере кафе/ресторана» от зоопсихолога.
  • Бесплатная дегустация для хвостиков и возможность взять с собой пробник понравившегося корма.
  • Приятные подарки от Четыре Лапы.
  • Комплимент от ресторана – welcome-напиток.
  • Профессиональные и яркие фото на память.

ВНИМАНИЕ: вход по билетам, регистрация обязательна, места ограничены!

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Блюда ресторана из меню оплачиваются отдельно! Часть вырученных средств пойдет в поддержку акции «Добролап»!

Ждем вас!