Мяу Выходной

Эти выходные будут наполнены нежностью, мокрыми розовыми носиками и мягкими лапками, ведь в ТЦ «Выходной» пройдет настоящий мяу-праздник!

Когда: 17-18 июня

Во сколько: 12:00-18:00

Где: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 112

Вы – большой любитель, а может даже пет-родитель усатого? Или пока только мечтаете о ком-то вечно мурчащем? В любом случае – это мероприятие для Вас! Приходите погладить кошек экзотических пород, сфотографироваться с Чеширским котом, посмотреть с детьми анимационную программу и порисовать на гигантской раскраске!

Вас ждёт:

с 12.00 до 18.00 – выставка кошек;

с 13.00 до 17.00 – рисование на плакате-раскраске;

с 14.00 до 17.00 – анимационная программа «Три кота».

Участие в мероприятии бесплатное, вход свободный.

До мяу-встречи!