Мяу Выходной
Эти выходные будут наполнены нежностью, мокрыми розовыми носиками и мягкими лапками, ведь в ТЦ «Выходной» пройдет настоящий мяу-праздник!
Когда: 17-18 июня
Во сколько: 12:00-18:00
Где: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 112
Вы – большой любитель, а может даже пет-родитель усатого? Или пока только мечтаете о ком-то вечно мурчащем? В любом случае – это мероприятие для Вас! Приходите погладить кошек экзотических пород, сфотографироваться с Чеширским котом, посмотреть с детьми анимационную программу и порисовать на гигантской раскраске!
Вас ждёт:
с 12.00 до 18.00 – выставка кошек;
с 13.00 до 17.00 – рисование на плакате-раскраске;
с 14.00 до 17.00 – анимационная программа «Три кота».
Участие в мероприятии бесплатное, вход свободный.
До мяу-встречи!