Мы посадили лес!

Акция «Сохраним планету вместе» в 2023 году завершилась, и мы благодарим Вас за участие и неоценимый вклад в защиту окружающей среды.

Вместе мы посадили:

– 1500 деревьев в Цаговском лесу (МО, г. Жуковский);

– 9000 деревьев в Парке Металлургов (Липецкое городское лесничество).

А также в рамках акции мы сделали специальный мерч ( сумки-шопперы ), все средства с продажи которых направляем на высадку леса.