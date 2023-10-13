Мы посадили лес!
13.10.2023
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Акция «Сохраним планету вместе» в 2023 году завершилась, и мы благодарим Вас за участие и неоценимый вклад в защиту окружающей среды.
Вместе мы посадили:
– 1500 деревьев в Цаговском лесу (МО, г. Жуковский);
– 9000 деревьев в Парке Металлургов (Липецкое городское лесничество).
А также в рамках акции мы сделали специальный мерч (сумки-шопперы), все средства с продажи которых направляем на высадку леса.
Следите за анонсами следующих мероприятий и помните, что вместе мы создаем будущее, где каждый пет-родитель и его питомец сможет чувствовать себя безопасно и комфортно.