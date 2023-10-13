Мы посадили лес!

13.10.2023
14

Акция «Сохраним планету вместе» в 2023 году завершилась, и мы благодарим Вас за участие и неоценимый вклад в защиту окружающей среды.

Вместе мы посадили:

1500 деревьев в Цаговском лесу (МО, г. Жуковский);

9000 деревьев в Парке Металлургов (Липецкое городское лесничество).

А также в рамках акции мы сделали специальный мерч (сумки-шопперы), все средства с продажи которых направляем на высадку леса.

Следите за анонсами следующих мероприятий и помните, что вместе мы создаем будущее, где каждый пет-родитель и его питомец сможет чувствовать себя безопасно и комфортно.