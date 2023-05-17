Вспышки фотокамер, подиумы, обложки журналов — этот глянцевый мир так и манит! А что если моделью мечтаете стать не только Вы, но и Ваш питомец?

В этом случае приглашаем на наш фотодень «Моя собака — топ-модель»!

Где: Москва, пр-т Вернадского, 6

Когда: 20 мая.

Время: 13:00-16:00.

Вас ждёт:

1. Съёмка в оборудованной студии с профессиональным фотографом.

2. Работа с пет-стилистом, который подберёт образ Вашему хвостику, идеально подходящий ему.

3. Визажист для Вас и грумер для Вашего питомца.

4. Фотобудка, в которой можно будет распечатать селфи с четвероногим другом на память.

5. Профессиональные фотографии с Вами и Вашим питомцем.

6. Возможность стать звездой наших соцсетей!

Участие в фотодне бесплатное!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Увидимся в фотообъективе!