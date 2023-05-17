Моя собака — топ-модель!
Вспышки фотокамер, подиумы, обложки журналов — этот глянцевый мир так и манит! А что если моделью мечтаете стать не только Вы, но и Ваш питомец?
В этом случае приглашаем на наш фотодень «Моя собака — топ-модель»!
Где: Москва, пр-т Вернадского, 6
Когда: 20 мая.
Время: 13:00-16:00.
Вас ждёт:
1. Съёмка в оборудованной студии с профессиональным фотографом.
2. Работа с пет-стилистом, который подберёт образ Вашему хвостику, идеально подходящий ему.
3. Визажист для Вас и грумер для Вашего питомца.
4. Фотобудка, в которой можно будет распечатать селфи с четвероногим другом на память.
5. Профессиональные фотографии с Вами и Вашим питомцем.
6. Возможность стать звездой наших соцсетей!
Участие в фотодне бесплатное!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.
Увидимся в фотообъективе!