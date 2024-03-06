Моя собака – топ-модель

06.03.2024
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Вы с питомцем уверены, что достойны стать звездами мира глянца? Мечтаете, чтобы Вас окружали вспышки камер, когда вы проходите по подиуму или позируете?

Мы снова приглашаем Вас и Вашего любимца на фотодень «Моя собака — топ-модель»!

Вас ждут:

  • Съёмка в оборудованной студии с участием профессионального фотографа.
  • Работа с пет-стилистом, который подберет образ для Вашего хвостика.
  • Визажист для Вас, грумер – для Вашего питомца.
  • Фотобудка, в которой можно будет распечатать селфи с любимцем на память.
  • Профессиональные фотографии с Вами и четвероногим другом.
  • Чайная станция – для того, чтобы немного отдохнуть от суеты.
  • Возможность стать звездой наших соцсетей!

Участие в фотодне бесплатное!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Увидимся в фотообъективе!

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