Вы с питомцем уверены, что достойны стать звездами мира глянца? Мечтаете, чтобы Вас окружали вспышки камер, когда вы проходите по подиуму или позируете?

Мы снова приглашаем Вас и Вашего любимца на фотодень «Моя собака — топ-модель»!

Вас ждут:

Съёмка в оборудованной студии с участием профессионального фотографа.

Работа с пет-стилистом, который подберет образ для Вашего хвостика.

Визажист для Вас, грумер – для Вашего питомца.

Фотобудка, в которой можно будет распечатать селфи с любимцем на память.

Профессиональные фотографии с Вами и четвероногим другом.

Чайная станция – для того, чтобы немного отдохнуть от суеты.

Возможность стать звездой наших соцсетей!

Участие в фотодне бесплатное!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Увидимся в фотообъективе!