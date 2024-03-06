Моя собака – топ-модель
06.03.2024
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Вы с питомцем уверены, что достойны стать звездами мира глянца? Мечтаете, чтобы Вас окружали вспышки камер, когда вы проходите по подиуму или позируете?
Мы снова приглашаем Вас и Вашего любимца на фотодень «Моя собака — топ-модель»!
Вас ждут:
- Съёмка в оборудованной студии с участием профессионального фотографа.
- Работа с пет-стилистом, который подберет образ для Вашего хвостика.
- Визажист для Вас, грумер – для Вашего питомца.
- Фотобудка, в которой можно будет распечатать селфи с любимцем на память.
- Профессиональные фотографии с Вами и четвероногим другом.
- Чайная станция – для того, чтобы немного отдохнуть от суеты.
- Возможность стать звездой наших соцсетей!
Участие в фотодне бесплатное!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.
Увидимся в фотообъективе!