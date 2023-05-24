Приглашаем на состязания по модьорингу

Вы знаете, что такое мондьоринг? Это спортивная дисциплина дрессировки, которая включает в себя три раздела: послушание, преодоление препятствий, защитная работа.

Для каждого соревнования судьями создается свой, уникальный и неповторимый сценарий, поэтому любые состязания по мондьорингу представляют собой увлекательное зрелище.

Хотите увидеть своими глазами, как все происходит? Приглашаем Вас на соревнования по дисциплине мондьоринг, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.

Ждем Вас и Ваших питомцев!

Где: Московская область, Подольский район, дер. Макарово/Ворыпаево.

Когда: 27 мая.

Во сколько: 9:00-18:00