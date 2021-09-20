Приглашаем на модный показ осенней коллекции!
20.09.2021
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Мы продолжаем серию Fashion Show с презентацией наших осенних новинок!
И приглашаем всех модников, которым скорее хочется примерить уютные свитерочки и ультрамодные комбинезоны, 25 сентября в 13.00 в ТЦ Капитолий.
Также в этот день Вас ждут:
- Развлекательная программа с ведущим
- Модная фотосессия
- Розыгрыш одежды из новых коллекций
А если вы хотите принять участие в качестве модели и пройтись по подиуму – просто заполните заявку. Спешите, количество мест ограничено!
Дата: 25 сентября 2021
Время: 13:00
Адрес: Москва, ТРЦ «Капитолий», пр-т Вернадского 6, - 1 этаж
Вход: свободный