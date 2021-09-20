Приглашаем на модный показ осенней коллекции!

Мы продолжаем серию Fashion Show с презентацией наших осенних новинок!

И приглашаем всех модников, которым скорее хочется примерить уютные свитерочки и ультрамодные комбинезоны, 25 сентября в 13.00 в ТЦ Капитолий.

Также в этот день Вас ждут:

Развлекательная программа с ведущим

Модная фотосессия

Розыгрыш одежды из новых коллекций

А если вы хотите принять участие в качестве модели и пройтись по подиуму – просто заполните заявку. Спешите, количество мест ограничено!

Дата: 25 сентября 2021

Время: 13:00

Адрес: Москва, ТРЦ «Капитолий», пр-т Вернадского 6, - 1 этаж