Модный показ «Весенние образы»
07.05.2024
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Весна – самое непредсказуемое время года, но ведь главное, чтобы она была в душе! Если Вы, несмотря ни на что, радуетесь скорому приближению лета, настроены на позитивные события и отличное настроение, предлагаем поделиться своими эмоциями с окружающими. А питомец с удовольствием поможет Вам в этом!
12 мая приглашаем принять участие в модном показе «Весенние образы». Придумайте для питомца стильный образ, который будет символизировать наступление теплых дней, и пройдитесь вместе с ним по подиуму.
Еще мы подготовили для Вас:
- Возможность попозировать профессиональному фотографу.
- Кофе-поинт.
- Аквагрим.
И, конечно, всех участников ждут подарки от Четыре Лапы.
Ждем Вас!
Для участия необходима регистрация.