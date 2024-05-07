Модный показ «Весенние образы»

Весна – самое непредсказуемое время года, но ведь главное, чтобы она была в душе! Если Вы, несмотря ни на что, радуетесь скорому приближению лета, настроены на позитивные события и отличное настроение, предлагаем поделиться своими эмоциями с окружающими. А питомец с удовольствием поможет Вам в этом!

12 мая приглашаем принять участие в модном показе «Весенние образы». Придумайте для питомца стильный образ, который будет символизировать наступление теплых дней, и пройдитесь вместе с ним по подиуму.

Еще мы подготовили для Вас:

Возможность попозировать профессиональному фотографу.

Кофе-поинт.

Аквагрим.

И, конечно, всех участников ждут подарки от Четыре Лапы.

Ждем Вас!

Для участия необходима регистрация.