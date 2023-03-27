Модный показ: «Весеннее настроение»

Приглашаем на модные показы «Весеннее настроение»!

Весна - это отличное время для перемен, положительных эмоций и радостных событий. Вы хотите весело провести время вместе с питомцем и почувствовать себя настоящей звездой красной ковровой дорожки?

1 и 2 апреля приглашаем Вас принять участие в наших традиционных и уже любимых Вами модных показах!

Придумайте стильный образ для своего любимца и продемонстрируйте, поднимая настроение себе и окружающим.

А если у Вашего любимца нет подходящего наряда, не расстраивайтесь и тоже приходите - Вы сможете взять его напрокат! Просто обратитесь к нашим консультантам.

Но весной также полезно узнавать что-то новое, поэтому в рамках модных показов для Вас пройдут лекции от наших экспертов:

1. 1 апреля «Особенности кормления собак с чувствительным пищеварением». Вы узнаете, на что обратить внимание в состоянии любимца и как подобрать для него подходящий рацион.

2. 2 апреля «Защита питомца от блох и клещей. От А до Я». Проверьте, правильно ли Вы обрабатываете четвероногого друга от паразитов и узнайте, почему важно проводить эту процедуру регулярно.

Обещаем отличное настроение, море улыбок, а еще - приятные сюрпризы!

Регистрация обязательна!

Дата: 1 апреля.

Время: 14:30.

Место: Московская область, Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. №2, ТРЦ «МЕГА», Glass Room.

Дата: 2 апреля.

Время: 14:30.

Место: Москва, проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.